خلدون يهدد «العايقة» في الحلقة الـ13 من جزيرة غمام: أنا زعلي وحش

بدأ مسلسل «جزيرة غمام» فى الحلقة الـ13، بتحذير من«الشيخ محارب»، الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، لـ«عرفات»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين من مقابلة العايقة، ويقول له بعد انتهاء الصلاة أنه شيخ ولا يصح أن يقابل امرأة مثل «العايقة».

وعندما يحاول عرفات معرفة سر هذا التحذير، مؤكدا أن مقابلة العايقة التى تقوم بدورها الفنانة مي عزالدين، أمر عادي، لكن «الشيخ محارب» يرفض كلامه، مشيرا إلى أنه لا يهمه كلام الناس، وأنه لا يقبل الدروشة التي يقوم بها ويدعيها، ويستمر«الشيخ محارب» فى تهديده لـ«عرفات»، بأنه لو رآه يسرق أو يزني، فأنه سيقيم عليه الحد، حتى لو كان داخل مسجد، وأن يتقي شره بالبعد عن «العايقة» قائلا: «الشر لما يكون فى خدمة الخير يبقى خير».

تحذير من خلدون لــ«العايقة» بشأن علاقتها مع عرفات

يبدو أن لغة التهديد والتحذير، هي التى كانت مسيطرة على حلقة اليوم، ففي مشهد يجمع بين «العايقة» و«خلدون»، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفى، يقوم بتهديدها بشكل غير مباشر، أنه لو شعر أنها تخونه أو تفعل أى شئ بدون علمه فهى سترى أشياء لا تسرها وهو يقول: «خلدون مالوش عزيز ولا غالي.. ولو قلب على حد يدخلوا جهنم وهو حي»، لكن «العايقة» ترفض هذا التهديد، بقولها أن «اللى يدخل جهنم ويدخل الجنة ربك وحده يا خلدون».

خلدون: أنت تمنك غالي يا عايقة

تبدأ «العايقة»، فى استرجاع مشاهد بداية علاقتها بـ«خلدون» عندما تسأله عن سر ارتباطه بها رغم صغر سنها، وأنها وقتها لم تكن مناسبة له لأنها لم تكن ناضجهة أنثويا، ليخبرها«خلدون» أنه وجد أنها تنتمي إلى عائلة من «الغلابة»، فقرر أن يساعدهم، وبدأ يسخر من «العايقة» أنها إن لم تكن تزوجته فقد كانت مازالت تهيم فى الصحراء، ولا تجد طعام لتتناوله. وتسأل «العايقة» كم دفع فيها خلدون ليتزوجها، فيقول لها كثير جدا، فتسأله «العايقة»: «طب ما تاخد قد اللى دفعته وتعتق رقبتى»، ويكون رد «خلدون»: «أنت تسوى كتير يا عايقة، أنت تمنك مثل «عرفات» وودماءنا، تمنك عرفتت اجا وتكونى حرة