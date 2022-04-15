مصادر تكشف سبب تحريك أسعار البنزين واستقرار أسعار السولار

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول، عن الأسباب التي جعلت لجنة التسعير التلقائي للوقود تتخذ قرارها بتحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت لمصانع الأغذية ولشركات الكهرباء.

ارتفاعات في أسعار خام برنت

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين 25 قرشا، يرجع إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار النفط خام برنت شكل مرتع جدا، خاصة في ظل الظروف الأخيرة والتضخم والتوترات السياسية التي يمر بها العالم.

وأشارت المصادر إلى أنه بتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%، ولكنها حركته بنسبة 3.5% حيث اتخذت اللجنة في الاعتبار الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس «كوفيد-19» بجانب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وكذلك الارتفاع الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك الأزمات السياسية بين الدول.

أوصت اللجنة بتحريك سعر البنزين بأنواعه

وراجعت اللجنة التكلفة خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022، وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بتحريك سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعة الغذائية وشركات الكهرباء، موكدة على أن تثبيت سعر السولار يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في قرارها الصادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، التوصية بتحريك الأسعار الحالية المعمول بها في السوق المحلي، وذلك للربع الرابع من العام المالي 2021-2022، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7.50 جنيه للتر البنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4600 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.