أسعار البنزين في ألمانيا تستقر عند مستوى مرتفع.. وزيت الطعام البديل

استقرت أسعار البنزين في ألمانيا عند مستوى مرتفع، حسبما أعلن نادي السيارات الألماني، اليوم، الثلاثاء، حيث استمر متوسط السعر اليومي للتر البنزين السوبر من فئة E10 عند مستواه منذ أمس الأول، مٌسجلا 2.087 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.169 يورو بزيادة قدرها 0.9 سنت مقارنة بسعر الأحد الماضي، فيما أفادت تقارير بلجوء مواطنين ألمان لاستعمال زيت الطعام بديلا عن البنزين.

رغم ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا.. الحكومة ترفض تخفيض الضريبة عليه

جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إجراء تخفيض ولو مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود، وذلك رغم ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا، ودعا وزير المالية الألماني في المقابل إلى ضرورة الوصول لحلول أخرى سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك حسبما نقلت دويتشه فيله.

ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا يقود لاستخدام زيت الطعام لتموين السيارات

وكان ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ودفع بعض سائقي سيارات الديزل إلى ملء خزانات سياراتهم بالزيوت النباتية أو زيوت التدفئة الأرخص، حسبما ذكر تقرير لجريدة البيان الإماراتية.

وحذر خبراء نادي السيارات الألماني العام ADAC من ذلك، مشيرين إلى أن هذه الزيوت لا تصلح لأن تكون بدائل عن الوقود، وذلك بسبب الاختلاف الواضح في لزوجتها، مشيرين إلى أن الزيوت النباتية تؤدي إلى صعوبات عند الانطلاق بالسيارة، ولها تأثير سلبي على أداء المحرك وعمره.

كما أكد خبراء نادي السيارات الألماني أن المحركات الحديثة ليست مصممة لتحمل العمل بالزيوت النباتية الأكثر لزوجة، مشيرا إلى أن الاحتراق في المحركات لن يكون مثاليا حال استخدامها.

وتعتمد ألمانيا على جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة من روسيا، ولذلك فإنها كانت من بين الأصوات الأوروبية التي أعلنت عدم تأييدها لحظر استيراد الوقود من موسكو، معتبرة أن ذلك يؤثر سلبا على ألمانيا ولن يؤدي لإيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.