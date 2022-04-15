نضال الشافعي يعلن انتهاء تصوير «ملف سري»: فركش

أعلن الفنان نضال الشافعي، انتهاء تصوير مسلسل «ملف سري»، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إذ شارك الفنان نضال الشافعي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة على هامش الاحتفال بآخر يوم تصوير لـ مسلسل ملف سري، وذلك بعد النجاح الذي حققه هذا العمل الدرامي بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى للعمل.

نضال الشافعي: الحمدلله.. فركش ملف سري

وقال الممثل نضال الشافعي، «الحمدلله.. فركش ملف سري»، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قصة مسلسل ملف سري

وتدور أحداث مسلسل ملف سري، حول عمليات السرقة والنهب والفساد التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال التي تقع تحت اسم «عائلة المالكي»، إذ تملك هذه العائلة تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، من خلال امتلاكهم لعدد من الشركات والمصانع الكبيرة، حيث كانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن طريقة الخداع لم تدم إذ يتم اكتشافهم عن طريق شخص ما خلال إحدى التعاملات غير السليمة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

فريق عمل مسلسل ملف سري

ويشارك في تقديم مسلسل «ملف سري»، عدد كبير من نجوم الفن، والذي يُعد من أبرزهم: هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة ، دنيا عبد العزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

يعرض مسلسل «ملف سري» على شاشة «الحياة»، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على شاشة «سي بي سي»، في تمام الساعة 10 و15 مساء.