يوسف المالكي يفقد الذاكرة.. مسلسل ملف سري الحلقة 13

فاجأت مريم المالكي «عائشة بن أحمد»، الجميع، خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 13 بكذبها على النيابة خلال التحقيق معها بشأن تواجد المستشار يحيي عز الدين «هاني سلامة» خلال مقتل شريف المالكي ونور ثم شعرت بالخيانة لما فعلته فقررت التراجع عن ذلك وعادت للنيابة وأكدت وجوده معها خلال الحادث، ما أثار وكيل النيابة.

مسلسل ملف سري الحلقة 13.. نور تتراجع عن كذبها بشأن يحيى

وشهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 13، عدة مفاجآت من بينها قيام الشرطة بالقبض على حازم «إدوارد» واتهامه بقتل شريف المالكي ونور، وهو الأمر الذي تعجب له الجميع، فضلا عن وجود بصمات لحازم في عزبة شريف المالكي «موقع الحادث».

مسلسل ملف سري الحلقة 13.. العثور على يوسف المالكي

كما وجد أحد الفلاحين يوسف المالكي «ماجد المصري»، مدفونا تحت الأرض، وتم نقله إلى المستشفى وأشرعت زوجته فريدة «دينا» وابنته كارولين خليل، فلم يتعرف عليهما، وأكد الطبيب أنه فقد الذاكرة نسبيا نتيجة وجود خلل في بعض وظائف المخ.

ودارت مناقشة فى السجن بين حازم ويحيى، ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 13، وكشف خلالها حازم عن سبب ذهابه لشريف في العزبة، حيث أنه أجرى اتصالا بـ ليل المصري «محمد محمود عبد العزيز» وذهب له من أجل الاتفاق معه على حلقة في إذاعته التي يعمل بها.