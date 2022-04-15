«الصحة» تحذر من هذا المشروب في رمضان..خطر على مرضى الضغط والقلب والكلى

منذ بداية شهر رمضان الكريم وحرصًا منها على صحة وسلامة كافة المواطنين وتحديداً المصابين بالأمراض المزمنة، تنشر وزارة الصحة والسكان يوميًا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من النصائح والإرشادات الطبية المهمة لاتباعها خلال شهر رمضان الكريم.

وزارة الصحة: المشروب يمثل خطورة على صحة مرضى القلب والضغط والكلى

وحذرت وزارة الصحة والسكان في منشور لها على الصفحة الرسمية على «فيس بوك» هذه المرة كل من المرضى المصابين بأمراض القلب والضغط والكلى من تناول مشروب العرقسوس لما يمثلة من خطورة كبيرة صحياً على هؤلاء المرضى أثناء شهر مضان الكريم، حيث إنه يعد من المشروبات الشهيرة والتي يتناولها العديد من المواطنين في شهر رمضان.

وزارة الصحة: العرقسوس ممنوع تمامًا على مرضى الضغط والقلب والكلى

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مشروب العرقسوس يعتبر من أكثر المشروبات التي تعمل على رفع وزيادة نسبة «البوتاسيوم» داخل الجسم، وأشارت «الصحة» إلى أن مشروب العرقسوس هو العدو رقم واحد لمريض الكلى، كما أن تناول مشروب العرقسوس ممنوع تماماً على كل من مرضى القلب والضغط والكلى.

نصائح مهمة من «الصحة» لكبار السن في شهر رمضان

كما وجهت وزارة الصحة والسكان في منشور آخر لها على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، الكثير من الإرشادات والنصائح الصحية إلى كبار السن في شهر رمضان الكريم، بهدف المحافظة على سلامة وصحة كبار السن، وهي كالتالي:

1 - الابتعاد بشكل تام عن تناول كبار السن للأطعمة غير الصحية.

2 - عدم إفراط كبار السن في تناول الطعام.

3 - الحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل، وذلك خلال الفترة من بعد آذان المغرب وحتى تناول وجبة السحور.