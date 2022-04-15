إرسال ملفات حاجزي وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة» إلى جهات التمويل 

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، إلى جهات التمويل المختلفة، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاستعلام عنهم.

إرسال ملفات الحاجزين للوحدات السكنية إلى جهات التمويل

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تأتي عقب 10 أيام فقط من غلق باب الحجز للوحدات المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، كدليل على العمل الدؤوب بالصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الجهات المختصة داخل الصندوق قامت بالعمل على تهيئة الملفات وتحضيرها خلال الأسبوع الماضي تمهيدًا لنقلها إلى البنوك المختلفة، للبدء في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

وأضافت أنه في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية، بالإضافة إلى سداد «1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء»، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية، بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

دفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المواطن سوف يستكمل باقي الإجراءات ودفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها، والبدء في دفع الأقساط المقررة وفقًا للمتفق عليه مع جهة التمويل الخاصة بالعميل.