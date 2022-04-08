أماكن فيلات «الإسكان» للمصريين بالخارج.. 3 شروط والسداد بالدولار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق طرح عدد من الفيلات للمصريين بالخارج، وذلك داخل المدن الجديدة، على أن يكون نظام السداد بالدولار، وليس بالجنيه المصري، وستكون أولوية الحجز لمن تقدم بسداد الدفعة المقدمة.

وشمل الطرح عددا من قطع الأراضى، سواء السكنية، أو قطع الأراضى بأنشطة مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، للمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حصول المصريين بالخارج، على فيلات «الإسكان» المطروحة، وفقا لما صدر في بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المدن المطروح بها فيلات «الإسكان» للمصريين بالخارج

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، طُرح عدد من الفيلات للمصريين بالخارج، داخل مدينتين، وهما:

- العاصمة الإدارية الجديدة.

- مدينة المنصورة الجديدة.

نظام سداد فيلات «الإسكان» للمصريين بالخارج

- في حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة، يخصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

- سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا.

- حساب المعدل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

- حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

آلية تخصيص فيلات «الإسكان» للمصريين بالخارج

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ستكون أولوية حجز المقابر المطروحة، لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

شروط الحصول على فيلات «الإسكان» للمصريين بالخارج

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية.

- يشترط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.