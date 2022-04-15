مقارنة بين «سوتس بالعربي وفاتن أمل حربي» على الفيس بوك..والسبب المحاماة

تناولت المسلسلات الدرامية خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، بعض المهن الحياتية الهامة، والتي كان أبرزها مهنة المحاماة التي ظهرت بشكل مختلف من خلال مسلسلي «سوتس بالعربي»، و«فاتن أمل حربي».

مهنة المحاماة على طريقة «زين ثابت» و«شكيب الاسكندراني»

استطاع كلًا من «سوتس بالعربي»، و«فاتن أمل حربي»، أن يقدما مهنة المحاماة بطرق مختلفة، حيث يجسد آسر ياسين شخصية «زين ثابت»، المحامي الشهير، الذي يمتلك شركة محاماة كبيرة، وينجح في جميع القضايا التي يتولاها وذلك خلال أحداث مسلسل «سوتس بالعربي»، أما عن مسلسل «فاتن أمل حربي»، فيقدم محمد ثروت شخصية «شكيب الإسكندراني»، «المحامي الكوميدي»، كما أطلق عليه بعض رواد السوشيال ميديا، ولكنه بسيط فيما يقدمه من استشارات قانونية، مما أثار إعجاب الجمهور، وجعلهم يضعوا هذين العملين الدراميين في مقارنة.

الجمهور يقارن بين مسلسل سوتس وفاتن أمل حربي

وكتب صاحب أحد الحسابات، معلقًا على عرض مهنة المحاماة بطريقة مختلفة في مسلسلي «سوتس بالعربي»، و«فاتن أمل حربي»: «لما تدخل كلية حقوق وتفتكر نفسك هاتبقى زين ثابت بس أنت في الحقيقة شكيب الإسكندراني»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بينما علق آخر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طب والنعمة شكيب الاسكندراني ده واقعي أكتر من زين»، بينما دون حساب آخر: «إيه رأيك نعمل زي نصيحة شكيب.. دي نصيحة مجانية وأبقي تعالى تاني».

في حين أبدى عدد من جمهور مسلسل «فاتن أمل حربي»، إعجابهم بشخصية «شكيب»، التي يجسدها محمد ثروت، خلال أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، إذ جاءت التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «شكيب الإسكندراني ده سكر»، و«شكيب ده مشكلة».