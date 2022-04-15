شاب ينهي حياته بحبة حفظ الغلال في ظروف غامضة بالقطامية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض وفاه شاب إثر تناولة حبة الغلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية في الوفاة أم أنها واقعة انتحار، وصرحت بالدفن.

استدعاء الأسرة لسماع أقوالها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكان مأمور قسم شرطة القطامية قد تلقى إخطارًا، من أحد المستشفيات، بوصول شاب في حالة إعياء شديدة ووفاته على الفور.

لا توجد شبهة جنائية

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود. أ» 20 سنة، وبالفحص تبين خلو الجسم من أية إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن الشاب دخل في حالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، وقرر على إثرها التخلص من حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.