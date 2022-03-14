انتحار مسن بتناول سم الفئران لمرورة بحاله نفسية سيئة في الحوامدية

توفي مسن في مدينة الحوامدية، اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية أم أنها حالة انتحار وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغا من الأهالي بانتحار مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد زينهم»، 61 سنة، وكشفت التحريات أنه أقدم على الانتحار بسبب إصابته بمرض نفسي منذ فترة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال مصدر بالطب الشرعي، لـ «الوطن»، إنه باجراء الصفة التشريحية على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتبين من خلال التشريح وتحليل العينات أن سبب الوفاة هو تناول مادة سامة، موضحا أنه تم كتابة تقرير الصفة التشريحية وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عرض 3 متهمين على الطب الشرعي

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة عرض 3 متهمين بقتل جامع قمامة في منطقة فيصل على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان هل كان المتهمين وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.