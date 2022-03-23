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السيسي عن انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة: لازم الأسر تنتبه لولادها

الرئيس السيسي يطالب صنّاع الدراما بالانتصار لقيم المجتمع

كتب:

شريف سليمان
03:03 م | الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآباء والأمهات بالانتباه إلى أبنائهم جيدا، قائلا: «تابعت من حوالي شهر أو أكتر، حادثتين لانتحار بنتين، مش عارف حد زور ولا فبرك ولا الحاجات اللي بيعملوها دي وطلع قال إنّهم كده، المجتمع لازم يخلي باله وينتبه لولاده وبناته، ويفهم إنّ أرواح الأبرياء دي في رقبتنا».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس: «لازم الدراما تنتبه، لما تجيب في التلفزيون وأي مسلسل أو فيلم، وده مش ضد الإبداع بالمناسبة، لازم تصيغ قيم المجتمع وتشير إلى الحسن فيه، وده أفضل بكتير».

صناع الدراما وقيم المجتمع

وأوضح الرئيس السيسي: «في بعض الناس بيقولوا ده ضد الإبداع، أبدا أبدا، أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته؟، أو حد بيشتم، مش معقول أبدا، حتى لو ده موجود يبقى مرة مش كل مرة».

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