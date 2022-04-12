العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته في ظروف غامضة بالقطامية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب متحللة داخل شقته في دائرة قسم شرطة القطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها

رائحة كريهة كشفت الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة القطامية بلاغًا من أهالي عقار بمنطقة القطامية، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تجرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب ذلك تم إستئذان النيابة العامة لدخول الشقة، وبالفعل جرى كسر باب الشقة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة صاحب الشقة ويدعي «عمر ع س» في العقد الرابع من العمر.

الجثة في حالة تعفن

وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن «رمي كامل»، ودخلت الجثة في مرحلة التحلل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وكذلك عدم وجود بعثرة في محتوياتها وهو ما يؤكد بعدم تعرض المتوفي أو الشقة للسرقة.

تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.