‎أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 16-4-2022

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق، عمليات بحث كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، لأهميتها في عملية الهضم، وإمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها، كما أنها تحافظ على صحة الجلد والجسم، فهي لا غنى عنها في أي بيت مصري.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض سعر البصل والطماطم والثوم والجزر، وغيرها من الخضروات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

سعر الطماطم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 12 جنيها حتى 14جنيها في الأسواق، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن اليوم السبت الموافق 16 أبريل.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، وسجل سعر كيلو ورق العنب بين 34 جنيها حتى 40 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 20 إلى 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 5 جنيهات و7 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، كما سجل الباذنجان سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء سعر الكيلو جرام من الخيار 8 جنيهات، اليوم السبت الموافق 16 أبريل الحالي، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق.

سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء الفلفل الأخضر بسعر 12 جنيها للكيلو الواحد، كما تباين سعر كيلو الفلفل الألوان بين 17 جنيها و20 جنيها، وسجل سعر كيلو الفول الأخضر بين 5 و6 جنيهات، أكما سجل كيلو القلقاس سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات وذلك وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق اليوم السبت الموافق 16 أبريل الحالي.