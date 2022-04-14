تراجع أسعار الخضار بأسواق بسوهاج.. الطماطم بـ10 والباذنجان بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الخضار والفاكهة تراجعاً ملحوظاً في مختلف الأسواق بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، حيث تراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهاً للكيلو، بعدما سجلت 25 جنيهاً للكيلو في اليوم السابق، لتتراجع بأكثر من 10 جنيهات خلال 24 ساعة.

الفلفل بـ8 والباذنجان بـ5 جنيهات في سوهاج

وسجل سعر الفلفل من 8 إلى 10 جنيهات، متراجعاً بأكثر من 8 جنيهات، حيث بلغ سعر كيلو الفلفل أمس الأربعاء، 18 جنيهاً، في سوق مدينة ناصر بمحافظة سوهاج.

بينما تراجع سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلو، بعد أن سجل أمس 15 جنيهاً للكيلو، بتراجع قدره 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

عودة النشاط بالأسواق عقب تراجع الأسعار

وشهدت أسواق الخضار والفاكهة في محافظة سوهاج حالة من الركود خلال الأيام الماضية، وفق ما أكد «أحمد»، بائع خضار وفاكهة لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي سجل ركوداً في حركة البيع والشراء، إلى أن عاد النشاط للأسواق اعتباراً من اليوم الخميس، عقب تراجع سعر الطماطم.

وأضاف أنه يعمل في تجارة الخضار منذ أكثر من 30 سنة، ويعتبر أن الطماطم هي ملكة الخضار، والمتحكمة بحركة البيع والشراء بالنسبة لكل أنواع الخضار، وتابع أن «كل أنواع الخضار عايزة طماطم معاها علشان تتعمل، إذا بيعنا الطماطم بيعنا الخضار معاها، وإذا الطماطم متبعتش كل الخضار ميتبعش».

زيادة شراء الخضار بعد تراجع سعر الطماطم

كما أنه عقب التراجع في أسعار الطماطم، زادت حركة بيع وشراء كل أنواع الخضار الأخرى، مثل الكوسة والبسلة والبطاطس، في مختلف أسواق الخضار بمحافظة سوهاج.

الفراولة بـ8 والجوافة بـ10 جنيهات

كما شهدت أسعار الفاكهة تراجعاً في كافة الأسواق بمحافظة سوهاج، حيث وصل سعر التفاح إلى 20 جنيهاً للكيلو، بعدما وصل إلى 30 جنيهاً، وتراجع سعر الفراولة إلى 8 جنيهات للكيلو، بعدما كان يتم بيعها بسعر 15 جنيهاً، فيما تراجع سعر الجوافة من 15 جنيهاً إلى 10 جنيهات للكيلو.