حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16-4-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
سمر ايهاب
01:17 ص | السبت 16 أبريل 2022
حظك اليوم
يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة توقعات حظ البرج التابع لهم، إذ تختلف التوقعات من برج لآخر باختلاف عالم الفلك، وطبيعة البرج، سواء كان مائي أو هوائي أو ترابي أو ناري، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا، أولها الحمل وآخرها الحوت.
واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض خدمة حظك اليوم لمواليد الأبراج، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم السبت 16 أبريل، وذلك على النحو التالي:
حظك اليوم برج الحمل 16-4-2022 على الصعيد المهني
تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بعدم الإستجابة لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات.
حظك اليوم برج الحمل 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بمقاومة التشوش العاطفي وتجنب الغضب.
حظك اليوم برج الثور 16-4-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل يحتم عليك أن تقوم بواجبك نحو نفسك، لكي تنجح في حياتك العملية.
حظك اليوم برج الثور 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك حيث عليك أن تتجنب المدح الخاص بك.
حظك اليوم برج الجوزاء 16-4-2022 على الصعيد المهني
الشمس بمنزل الأصدقاء ويعدك ذلك بعلاقات ثرية في حياتك المهنية.
حظك اليوم برج الجوزاء 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزل الحب مما يعمل لصالحك ويمدك بالطاقة الإيجابية.
حظك اليوم برج السرطان 16-4-2022 على الصعيد المهني
الشمس في مربع برجك وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف حتى يتقبل من حولك.
حظك اليوم برج السرطان 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر يطالبك بعدم العناد وتجنب الجدال، في حياتك العاطفية.
حظك اليوم برج الأسد 16-4-2022 على الصعيد المهني
الشمس في منزل الحظ مما يعدك بمكاسب وأوقات سعيدة مع زملائك.
حظك اليوم برج الأسد 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزل العلاقات مما يمدك بالمرونة والأريحية في التعامل.
حظك اليوم برج العذراء 16-4-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي المال ويدعوك للتحفظ أمام بعض العروض وتفكر جيدا.
حظك اليوم برج العذراء 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
نصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بأقوالك كي لا تخسر من تحب.
حظك اليوم برج الميزان 16-4-2022 على الصعيد المهني
الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، لذا عليك بالتماسك والحذر والانتباه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر يدفعك للغضب سريعا.. كن هادئ
حظك اليوم برج العقرب 16-4-2022 على الصعيد المهني
يتنافر القمر مع الشمس بمنزل الصحة، لذا عليك اليوم أن تحافظ على صحتك وسلامتك بشكل كبير.
حظك اليوم برج العقرب 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك مع الغير.
حظك اليوم برج القوس 16-4-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل بمنزلك الحادي عشر، ويمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك.
حظك اليوم برج القوس 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
الشمس بمنزل الحب يدفعك للإعلان عن مشاعرك المختلفة تجاه الجميع.
حظك اليوم برج الجدي 16-4-2022 على الصعيد المهني
القمر المكتمل معاكس لذا عليك أن تتجنب سرعة الانفعال.
حظك اليوم برج الجدي 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
الشمس في مربع برجك يدفعك لتذكر أمور قد تجعلك تشعرك بالضيق والحرج.
حظك اليوم برج الدلو 16-4-2022 على الصعيد المهني
الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية مع الجميع وتنجح في حياتك.
حظك اليوم برج الدلو 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالبعض، وقد تصل لك أنباء سعيدة.
حظك اليوم برج الحوت 16-4-2022 على الصعيد المهني
عليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد كي تدرك أمور في عملك.
حظك اليوم برج الحوت 16-4-2022 على الصعيد العاطفي
يجب أن تتجنب القلق الذي يسيطر على حياتك، حتى تحافظ على علاقتك بالغير.