حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة توقعات حظ البرج التابع لهم، إذ تختلف التوقعات من برج لآخر باختلاف عالم الفلك، وطبيعة البرج، سواء كان مائي أو هوائي أو ترابي أو ناري، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا، أولها الحمل وآخرها الحوت.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض خدمة حظك اليوم لمواليد الأبراج، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم السبت 16 أبريل، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 16-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بعدم الإستجابة لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات.

حظك اليوم برج الحمل 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمقاومة التشوش العاطفي وتجنب الغضب.

حظك اليوم برج الثور 16-4-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يحتم عليك أن تقوم بواجبك نحو نفسك، لكي تنجح في حياتك العملية.

حظك اليوم برج الثور 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك حيث عليك أن تتجنب المدح الخاص بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل الأصدقاء ويعدك ذلك بعلاقات ثرية في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب مما يعمل لصالحك ويمدك بالطاقة الإيجابية.

حظك اليوم برج السرطان 16-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس في مربع برجك وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف حتى يتقبل من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يطالبك بعدم العناد وتجنب الجدال، في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الأسد 16-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ مما يعدك بمكاسب وأوقات سعيدة مع زملائك.

حظك اليوم برج الأسد 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل العلاقات مما يمدك بالمرونة والأريحية في التعامل.

حظك اليوم برج العذراء 16-4-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي المال ويدعوك للتحفظ أمام بعض العروض وتفكر جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

نصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بأقوالك كي لا تخسر من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 16-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، لذا عليك بالتماسك والحذر والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يدفعك للغضب سريعا.. كن هادئ

حظك اليوم برج العقرب 16-4-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع الشمس بمنزل الصحة، لذا عليك اليوم أن تحافظ على صحتك وسلامتك بشكل كبير.

حظك اليوم برج العقرب 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك مع الغير.

حظك اليوم برج القوس 16-4-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الحادي عشر، ويمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك.

حظك اليوم برج القوس 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب يدفعك للإعلان عن مشاعرك المختلفة تجاه الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 16-4-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل معاكس لذا عليك أن تتجنب سرعة الانفعال.

حظك اليوم برج الجدي 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في مربع برجك يدفعك لتذكر أمور قد تجعلك تشعرك بالضيق والحرج.

حظك اليوم برج الدلو 16-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية مع الجميع وتنجح في حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالبعض، وقد تصل لك أنباء سعيدة.

حظك اليوم برج الحوت 16-4-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد كي تدرك أمور في عملك.

حظك اليوم برج الحوت 16-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تتجنب القلق الذي يسيطر على حياتك، حتى تحافظ على علاقتك بالغير.