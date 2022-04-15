حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15-4-2022 مهنيا وعاطفيا

ترتبط الأبراج بعالم الفلك الخاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان، وتبدأ الأبراج ببرج الحمل وتنتهي ببرج الحوت، إذ تنقسم الأبراج إلى 12 برجًا ما بين هوائية ومائية وترابية ونارية.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض خدمة حظك اليوم لمواليد الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم الجمعة 15 أبريل، كالتالي

حظك اليوم برج الحمل 15-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بتجنّب القرارات المطلقة، إذ أن التسرّع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفًا شديدًا على نفسك من الارتباط، ما يبعدك عن أحبائك.

حظك اليوم برج الثور 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بأمور مهنية عالقة، وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج الثور 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك سحرًا وجاذبية وتؤثر ببساطة، فيمن حولك خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك نشاطًا وسحرًا وقدرة على الإنجاز، في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء يرفع من معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة ذهنية وعاطفية كبيرة.

حظك اليوم برج السرطان 15-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تحافظ على المسافة التي تجنبك الخلافات مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، لذا عليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الأسد 15-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك أن تتكلم بثقة، وتثبت وجودك، ويجب أن تراعي مشاعر الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث؛ يدفعك نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العذراء 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم مناسب للقيام بواجباتك، لذا عليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج العذراء 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك، وعليك ألا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم، كن أكثر هدوء.

حظك اليوم برج الميزان 15-4-2022 على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع، وتفرض إرادتك وتصنع حياتك، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون مستعدًا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر، وعليك أن تنتبه لحقوقك، وألا تعلن خططك للغير.

حظك اليوم برج العقرب 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد يدفعك للتسرع في الغضب، ومن المهم أن تحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج القوس 15-4-2022 على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقات ممتعة، وتستطيع أن تحقق إنجازًا.

حظك اليوم برج القوس 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيًا.

حظك اليوم برج الجدي 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس، وعليك أن تتأنى ولا تغامر، ومن المهم أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الجدي 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك وعليك بتوخي الحذر في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة، وتحقق نجاحات كبيرة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الدلو 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الجيدة، لذا عليك أن تستفيد من ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 15-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط الجيد في حياتك، وقد تحصل على مساعدات تفيدك في مشاريعك بعد ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 15-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرًا، وتجيد التصرف مع الطرف الآخر.