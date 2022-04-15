يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 والقنوات الناقلة، وذلك قبل ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، ويكشف من خلاله كواليس واحدة من أهم الفترات التي مرت على مصر أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتهم في السيطرة على مفاصل الدولة.

وتنشر «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 والقنوات الناقلة، المقرر عرضها اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة «ON»، وفي الساعة 11:20 مساءً على قناة «ON دراما»، بينما تتاح الحلقة الجديدة فور عرضها تلفزيونيًا على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

ووتتضمن قائمة مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 والقنوات الناقلة، مواعيد الإعادة التي تستمر على مدار اليوم التالي على قناتي «ON» و«ON دراما»، حيث تبدأ الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ4:20 صباحًا، أما الإعادة الثانية في تمام الـ3:30 عصرًا على قناة «ON»، بينما تبدأ الإعادات على قناة «ON دراما» في الـ 4:40 صباحًا، ثم في الـ10:30 صباحًا، بينما تكون الإعادة الأخيرة في تمام السادسة مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 التي جاءت بعنوان «جيش مصر»، إلقاء الضوء على عدد من الكواليس المهمة في فترة حكم محمد مرسي وجماعته، ويصل إلى مكتب الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، تقريرًا يكشف تورط الإخوان في تنظيم لجان إلكترونية للهجوم على الجيش المصري، ويتجه إلى محمد مرسي ليسجل اعتراضه على ما يحدث خاصة أن الجيش وقياداته التزمت الحياد وابتعدت عن المشهد السياسي بكل صراعاته.