مسلسل الاختيار 3 يكشف حقيقة لجان خيرت الشاطر: تنشر الفوضى وتحرض على العنف

واصل مسلسل الاختيار 3، الكشف عن ألاعيب جماعة الإخوان، ومخططاتها للسيطرة على البلاد، والقوات المسلحة، فقد عاشت مصر لحظات حاسمة خلال حكم جماعة الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعرضها للعنف الممنهج، من خلال اللجان الإلكترونية التابعة لخيرت الشاطر، التي هاجمت القوات المسلحة، لوقوفها بجانب الشعب.

مسلسل الاختيار 3 يسلط الضوء على لجان خيرت الشاطر

كشفت أحداث حلقة الاختيار 3، عن تفاصيل تعرض القوات المسلحة لحملة إلكترونية، ممنهجة، بهدف تشويه صورة المؤسسة العسكرية وقادتها، فظهر خلال الحلقة اجتماع جمع القائد الأعلى للقوات المسلحة حينها، الفريق عبد الفتاح السيسي، بالضابط الذي أجرى التحريات حول اللجان تلك، ليؤكد أن الإرهابي خيرت الشاطر، هو العقل المدبر لتلك اللجان.

لجان خيرت الشاطر تهاجم المؤسسة العسكرية

وثقت أحداث مسلسل الاختيار 3، خطة الإرهابي خيرت الشاطر في ترويج الشائعات حول المؤسسة العسكرية، إذ أشارت التحريات التي كشفت عنها حلقة المسلسل اليوم، إلى أن تلك الأخبار مصدرها مكتب جماعة الإرشاد للإخوان الإرهابية، من خلال مراقبة التحرك الإلكتروني، للتنظيمات التكفيرية، إذ تمكنت اللجان من رصد بعض المستخدمين الجدد، مستخدمين نفس الصيغة، ونفس المنشورات، ونفس الكلام، للهجوم على القوات المسلحة، وقيادات الجيش المصري، وهذا التكرار دفع اللجان إلى التقصي والبحث، ما أسفر عن التوصل إلى أن اللجان تابعة بشكل مباشر لمكتب الإرشاد، وتحديدا الإرهابي خيرت الشاطر، ونفس اللجان هي المسؤولة عن شائعة الإقالة.

تخطيط خيرت الشاطر للإيقاع بالمؤسسة العسكرية

كما تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 اليوم، الكشف عن مخطط خيرت الشاطر، في محاولة إنشاء حرس ثوري، إذ ظهر الشاطر خلال في لقاء جمعه مع سعد الكتاتني، وعصام الحداد مستشار المعزول محمد مرسي للعلاقات الخارجية، لمناقشة آليه تجنيد الشباب ضمن صفوف جماعة الإخوان الإرهابية، لإنشاء الحرس الثوري، قائلا: «إحنا كدا كدا عملنا اجتماعتنا وإحنا مسافرين، ثم تواصلت مع دكتور أسامة ياسين، إحنا مش هنحتاج كورس كبير، الشباب عندنا مدربين كويس، وخلال يومين هخلص أنا والدكتور أسامة بقية الأمور المعلقة، وبعدها الشباب بتوعنا يسافروا يستكملوا التدريب، ويبقى عندنا كتائب بتاعتنا، جاهزة، مستعدة، تبقى الفرقة 95».