الأقصر تتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب بعد تثبيت سعر السولار

شنت هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بالأقصر، ومحطات الوقود بمدينتي الأقصر والبياضية، بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة المرور، وإدارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس.

وأكدت سكرتير عام الأقصر، في بيان صحفي، على عدم وجود أي زيادة تعريفة الركوب الحالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع المخالفات لتعريفة الركوب المقررة، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

حملة بالمواقف لمتابعة تعريفة الركوب

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود في نطاق محافظة الأقصر، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات «السرفيس»، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وتم شن الحملة بمشاركة كل من الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز، مدير مباحث التموين، ومحسن الشامي، مدير إدارة الأزمات.

قائمة أسعار البنزين

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ7 جنيهات للتر البنزين.

وبلغ سعر بنزين 92 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 4200 جنيه للطن، والمتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه.