«مياه الشرب» بالإسكندرية تعلن شروط وجوائز المسابقة الرمضانية

كشفت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تنظيم المسابقة الثقافية الرمضانية برعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

شروط المتقدمين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت الشركة، 10 شروط يجب توافرها للمتقدمين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة الثقافية الرمضانية، خلال البوابة الإلكترونية للشركة، وهي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وإنشاء ملف شخصي.

- رقم الدخول هو «أي رقم يختاره المتقدم ويحتفظ به للدخول»، إضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا اختيار من متعدد.

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل الأسئلة الثلاثة، بشكلٍ صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميًا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.

قيمة الجوائز المقدمة للمشتركين

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قيمة الجوائز المقدمة يوميًا للمشتركين في المسابقة الثقافية الرمضانية، وهي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

اختيار أفضل 10 مشاركين في المسابقة

وأكدت الشركة اختيار أفضل 10 مشاركين بالمسابقة الثقافية الرمضانية يحققون أعلى درجات، خلال الشهر، 500 جنيه لكل متسابق منهم.