ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 395 قتيلا

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 395 قتيلاً، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الجنوب إفريقي «سيريل رامابوزا» تلك الفيضانات بالكارثية المميتة.

التليفزيون الرسمي: مقتل 341 شخصًا حتى فجر اليوم

وكان التليفزيون الرسمي في جنوبي إفريقيا، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، عن آخر إحصائية لضحايا الفيضانات، والتي بلغت 341 قتيلاً، إلى جانب انهيار عشرات المنازل والطرق، وهو ما يؤكد مقتل 54 شخصًا خلال عدة ساعات فقط.

وكشفت المتحدثة باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث «نونالا ندلوفو»، عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في منطقة «كوازولو ناتال»، مشيرةً إلى أنها بلغت 306 قتلى، في أحداث وصفتها بأنها الأصعب في تاريخ البلاد، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

الرئيس الجنوب إفريقي يصف الفيضانات بالمميتة

وفي السياق نفسه، قام رئيس جنوب إفريقيا، أمس، بزيارة بعض عائلات ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية، مركز الكارثة، حيث وصفها بالكارثية، معلنًا عن تقديم الحكومة لمزيد من المساعدات إلى المواطنين، على رأسهم شخص فقد أطفاله الأربعة بعد انهيار منزله، بحسب «سكاي نيوز».

وبدوره، أكد رئيس وزراء مقاطعة «كوازولو ناتال»، أن ما يقرب من 41 ألف شخص تأثروا بتلك الفيضانات، التي وقعت في تلك المنطقة التي أعلنتها السلطات منكوبة، عقب هطول أمطار متواصلة منذ نهاية الأسبوع وحتى الاثنين الماضي، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

الدفع بقوات الجيش لتقديم الدعم الجوي

كما تسببت الفيضانات أيضًا، في تدمير ما لا يقل عن 120 مدرسة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية تخطت الـ26 مليون دولار، وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المدارس في المقاطعة، كما أدى إلى الدفع بقوات الجيش لتقديم الدعم الجوي اللازم في عمليات الإجلاء، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعربت مصرعن تعازيها لدولة جنوب أفريقيا، ولأسر ضحايا تلك الفيضانات، متمنيه لهم الشفاء العاجل، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.