أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.. ثابتة دون تغيير بعد تحريك البنزين

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام ثابتة كما هي دون أي تغيير بعد تحريك أسعار البنزين بمختلف أنواعه 25 قرشا صباح اليوم، مضيفا لـ «الوطن» أن أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار ولا يطولها أي زيادة، وبالتالي أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام كما هي دون أي تعديل، مشيرا إلى استمرار خطة عمل هيئة النقل العام خلال شهر رمضان.

انتظام سير العمل بنفس الأسعار

وتابع رئيس هيئة النقل العام أن هناك تعليمات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بانتظام سير العمل بنفس أسعار التذاكر، فكل وسائل النقل الجماعي تعمل بالسولار ولا تعتمد على البنزين، وبالتالي أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لا مساس بها، كونها تخدم المواطنين في مختلف الخطوط بالقاهرة الكبرى، والهيئة لا تهدف للربح فهى تعمل من أجل خدمة حركة المواطن في 3 محافظات.

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

وفي سياق متصل، أكدت محافظة القاهرة على استقرار أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام كما هي، وعدم المساس بتعريفة الركوب داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود زيادة في أسعار السولار.

وشددت المحافظة على أهمية تشديد الحملات على المواقف وخطوط السير من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين ورؤساء الأحياء، وإدارة المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف تعريفة الركوب وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين أو تقطيع المسافات.

الإبلاغ عن المخالفات

ناشدت محافظة القاهرة، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الشأن، من خلال الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114، بحيث يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي سيارات ترفع أسعار المواصلات في جميع الخطوط الداخلية والخارجية، وفور تلقي البلاغ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من غرامة أو سحب الرخصة لو تكرر الأمر.