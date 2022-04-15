عمليات إغلاق شنغهاى تهدد إنتاج السيارات فى الصين.. تراجع 10% خلال مارس

حذرت شركات صناعة السيارات الصينية من أنها قد تضطر إلى كبح جماح الإنتاج إذا استمرت عمليات إغلاق Covid-19 في شنغهاي، كما دق مسؤول تنفيذي كبير في Huawei ناقوس الخطر يوم الجمعة بشأن سلاسل التوريد المزدحمة، بحسب تقارير عالمية.

وأبقت القيود سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم في الغالب لأسابيع، مما أجبر الشركات المصنعة على وقف العمليات وجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني المستهدف بنحو 5.5 في المائة يبدو صعب التحقيق بشكل متزايد.

شركات الشحن حذرت من إغلاق شنغهاي أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم

كما حذرت شركات الشحن العملاقة من أن إغلاق شنغهاي أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم، وتفشي فيروس كوفيد في جميع أنحاء البلاد والتخفيضات المرتبطة به من التأثير على النشاط الاقتصادي وصناعة السيارات بشدة، حيث انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 10.5 في المائة خلال مارس.

وقال رئيس شركة XPeng He Xiaopeng على وسائل التواصل الاجتماعي: «إذا لم تتمكن شركات سلسلة التوريد في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من إيجاد طريقة لاستئناف العمل والإنتاج بشكل ديناميكي، فقد يتعين على جميع مصنعي المعدات الأصلية إيقاف الإنتاج في مايو».

منافسة صينية لعملاق السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا

تم وصف XPeng على أنها منافسة صينية لعملاق السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، وقال رئيسها إن الشركات كانت تأمل في الحصول على مزيد من الدعم من السلطات للتنقل في إغلاق Covid.

وردد مسؤول تنفيذي كبير في شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا - التي بدأت العمل مع مصنعي السيارات المحليين في قطاع السيارات الذكية.

«إذا استمرت شنغهاي في عدم قدرتها على استئناف العمل والإنتاج، اعتبارًا من مايو، سيتم إغلاق جميع الشركات التقنية والصناعية التي تشارك في سلسلة التوريد في شنغهاي تمامًا، وخاصة صناعة السيارات وقال ريتشارديو، رئيس قسم المستهلكين والسيارات في Huawei، على منصة التواصل الاجتماعي WeChat: «باعت Huawei أول 3000 سيارة كهربائية لها مع نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بالشركة في مارس، وتعمل المجموعة مع صانعي السيارات لتوفير مكونات ذكية للسيارات ، لكنها لا تصنع السيارات بمفردها».