دعاء بداية الصلاة.. تعرف على فوائده وحكمه في الدين

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة خلال الساعات الماضية حول صيغة دعاء بداية الصلاة، وهل هذا الدعاء فرض أم سنة، ومتى يقول المسلم الدعاء قبل الصلاة أم بعد التكبيرة، وهو ما توضحه «الوطن» خلال هذا التقرير، حيث أنّ هناك أكثر من صيغة للدعاء ممكن الاستعانة بها لتكون دعاء استفتاح الصلاة، أي افتتاحية الصلاة والتي جاءت كالتالي.

دعاء بداية الصلاة

الصيغة الأولى التي يمكن ترديدها لتكون دعاء بداية الصلاة، فقد كان صلّى الله عليه وسلم، يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهمّ لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت ربّ السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وأخّرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي، لا إله إلّا أنت» متّفق عليه.

أما الصيغة الثانية من دعاء الاستفتاح، هي: «وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربّي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنّي سيئها لا يصرف عنّي سيئها إلا أنت، لبّيك وسعديك والخير بين يديك، والشرّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك» رواه مسلم.

ماذا اقول في بداية الصلاة

ماذا أقول في بداية الصلاة، أي دعاء بداية الصلاة، وهو من الأسئلة الشائعة والتي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث في هذا الموضوع، وللاستعانة بدعاء الاستفتاح يمكن قول: «اللهم بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهم نَقِّنِي من الْخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ من الدَّنَسِ، اللهم اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ».

وقال العلماء إنّ هناك فوائد عديدة لدعاء استفتاح الصلاة، يأتي في مقدمتها طرد وساوس الشيطان، وزيادة التركيز في الصلاة وعدم السرحان.

دعاء استفتاح الصلاة

دعاء استفتاح الصلاة سُنة، أي ليس واجب، فإن لم يقله المسلم في افتتاحية الصلاة، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وعن صيغة أخرى لتكون دعاء الاستفتاح أو بداية الصلاة، فإنه يمكن ترديد الآتي:

«سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك» صحيح سنن ابن ماجة.

«الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلآ» استفتح بها رجل من الصّحابة فقال صلّى الله عليه وسلم: «عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء» رواه مسلم.