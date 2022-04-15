مترو الأنفاق تحتفل بحصولها على 9 شهادات دولية في إفطار جماعي وسهرة رمضانية

فى حفل يسوده الألفة وروح فريق العمل، بدار المدرعات بمدينة نصر، أمس، تسلمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، شهادات الأيزو بعد حصولها على عدد 9 شهادات دولية في الجودة والسلامة والصحة المهنية.

جاء الحفل في إطار توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للاهتمام بتطوير منظومة النقل للتماشى مع المعايير الدولية والعالمية، حيث قامت الإدارة العليا لشركة المترو متمثلة في المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بتوجيه فرق العمل فى جميع القطاعات للاهتمام بمنظومة السلامة والجودة و تطويرهما.

الحصول على عدد 8 شهادات في مجالات السلامة والجودة داخل قطاعات التدريب والصيانة

وقد قامت الإدارة العامة لسلامة وجودة عمليات التشغيل بسرعة العمل على الخطة الاستراتيجية 2018/2022 واستطاعت الحصول على عدد 8 شهادات في مجالات السلامة والجودة داخل قطاعات التدريب والصيانة خلال فترة تنفيذ لم تتعدى ثلاث أشهر خلال نهاية 2021 و بداية 2022 .

تنظيم حفل إفطار جماعي داخل دار المدرعات

وقامت شركة تسجيل الأنظمة الرقمية مصر SNR-EGYPT بتنظيم حفل إفطار جماعي داخل دار المدرعات بحضور المهندس محمد أبو بكر مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة و المهندس سيد الحسينى مساعد رئيس الشركة للتشغيل الخط الأول و المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل الخط الثاني والمهندس محمد أبو العلا مساعد رئيس الشركة لخدمات الدعم وحضور مديري العموم المهندس محمود صلاح عن الوحدات المتحركة خط أول والمهندس أحمد عبد الباري عن الوحدات المتحركة بالخط الثاني والمهندس محمد ياسين عن التدريب و الدكتور مهندس راشد شلش عن السلامة والجودة وأحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة و عدد من مديري الإدارات و المهندسين المشاركين فى مشروعات الأيزو.

وقامت شركة SNR الدولية بتسليم شهادات الأيزو ٩٠٠١ للجودة و ٤٥٠٠١ للسلامة و الصحة المهنية لكل من مراكز تدريب شبرا الخيمة وسراي القبة وورش طرة البلد وشبرا الخيمة لصيانة الوحدات المتحركة.

كما قام المهندس شريف رشوان المدير الإقليمي لشركة SNR الدولية بتسليم دروع التميز وشهادات التقدير لعدد من القيادات المتميزة ضمن فريق عمل الأيزو .