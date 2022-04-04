توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم في محطات المترو بالخطين الأول والثاني

تواصل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، توزيع الوجبات الخفيفة يوميًا بمحطات المترو بالخطين الأول والثاني؛ لإفطار الصائمين.

توزيع 500 وجبة خفيفة بكل محطة

وجرى توزيع 500 وجبة خفيفة على جميع الركاب وقت أذان المغرب، وذلك في المحطات التبادلية لخطوط المترو الأكثر كثافة «الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة ـ شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب».

جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع مائة وخمسين ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق؛ حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.