«المترو» يكشف حقيقة منع ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات

أعلنت شركتي مترو الأنفاق و«آر.إية.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن مواصلة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

مترو الأنفاق يحذر الركاب من عدم ارتداء الكمامات الطبية

وكشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، والمسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني للمترو، حقيقة منع ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات، قائلا: «لا يوجد أي قرار بمنع ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا تتم بصورة دورية، وممنوع منعًا باتًا نزع الكمامات أثناء استقلال عربات القطارات»، لافتًا إلى أن جميع المحطات يتم تعقيمها وتطهيرها كل ساعتين تقريبًا.

50 جنيهًا غرامة فورية لمخالفي ارتداء الكمامات الطبية

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا تفرض على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع قطارات المترو يتم تعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدًا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنًا مع تاسع أيام شهر رمضان 2022.

لن نقلل إجراءات كورونا داخل المحطات

ومن جهته، أوضح مصدر مسؤول في شركة «آر.إية.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، أن الشركة لن ولم تقلل إجراءات كورونا داخل المحطات وعربات القطارات طوال شهر رمضان 2022، منوهًا إلى أنه لا يوجد أي قرار بمنع ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بسبب جائحة فيروس كورونا، ومؤكدًا أن جميع القطارات تعمل منذ صباح اليوم بشكل منتظم دون أي أعطال.