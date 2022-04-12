بدء إجراءات إزالة 56 عقاراً لتوسعة شارع «المترو» بعين شمس

يستعد حي عين شمس بمحافظة القاهرة لإزالة 56 عقاراً، في إطار أعمال توسعة وتطوير شارع المترو، وأجرى الحي جلسه مزاد علنية لعملية هدم وإزالة ورفع الأنقاض لبعض العقارات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2021، لأعمال المنفعة العامة، ضمن مشروع توسعة وتطوير شارع «المترو»، المعروف أيضاً باسم «أساس الهجانة».

عُقدت الجلسة تحت إشراف اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، وبحضور المهندسة حنان عبده، سكرتير عام الحي، في إطار الحفاظ على المال العام، بحضور إدارات الإسكان والشؤون القانونية ومسؤول الإزالات بالحي، وتم إجراء المزايدة بين الشركات المتخصصة في أعمال الهدم والإزالة ورفع الأنقاض.

آلية جديدة للمزايدات بين الشركات

كما تم وضع آليه جديدة بأن تتم المزايدة بين الشركات على سداد قيمة مالية للدولة، مقابل استفادة المقاول من الخردة والأنقاض الناتجة عن إزالة وهدم العقارات بشارع «أساس الهجانة»، أو «المترو»، ضمن الآليات الجديدة لتعظيم المال العام.

إقامة محور «أساس الهجانة»

وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإقامة محور «أساس الهجانة»، أو «المترو الجديد»، ومن المقرر أن يبدأ من محور «عدلي منصور» حتى ميدان «الحلمية»، ومن المخطط أن يمتد إلى «رمسيس»، مع صرف التعويضات للسكان قبل أي إجراء، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها أحياء القاهرة.

استحداث نظم حديثة لتطوير الأحياء

من ناحية أخرى، وجه اللواء ماهرهاشم، رئيس حي عين شمس، بضرورة الوصول للمستوى المطلوب للارتقاء بالخدمات في منطقة عين شمس، مؤكداً أنه فى مجال الكهرباء والإنارة، يجري استحداث نظم حديثة من أجل خدمة أفضل للمواطن، حيث قام الحي بتركيب «ولاعات» وغرف تحكم متطورة للتحكم وإصلاح الأعطال، وتأمين الكهرباء عن بعد، للتوافق مع منظومة التحكم الرقمي، التى سيتم تطبيقها في كافة نطاق الحي خلال العام المالي الحالي، ليُعد حي عين شمس سباقاً في تطبيق توجهات القيادة السياسية والرؤية المتكاملة.

وأشار رئيس حي عين شمس إلى تطوير وصيانة جميع الغرف والولاعات القديمة، وتجديدها بالكامل، وإعادة تركيبها في الأماكن مرة أخرى، لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، في ظل أعمال تطوير البنية التحتية ومرافق عين شمس، حيث تتم أعمال رصف ومياه وصرف، لتطوير عدد كبير من الشوارع والمتفرعات في نطاق الحي.