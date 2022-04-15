محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم تحريك سعر السولار.

يأتي ذلك عقب إعلان تحريك اسعار البنزين اليوم الجمعة، ووجه الداودي في بيان صحفي اليوم، مسؤولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

تكثيف حملات الرقابة على المواقف

كما وجه محافظ قنا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف الداودي أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا 15541 و3337291 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحريك أسعار البنزين

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقا للجنة تسعير الوقود، التي تقوم بالاجتماع كل 3 أشهر لدراسة وضع اسعار الوقود عالميا وبناء عليه تقرر الزيادة أو الخفض.