 فحص مليون و719 ألف طالب للكشف المبكر عن فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و719 ألف و602 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة» بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس «سي».

المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة الجيزة حيث تم فحص 161 ألف 987 طالبا، تليها محافظة القاهرة 157 ألف 975 طالبا، ثم محافظة الشرقية 133 ألف و17 طالبا، ثم محافظة البحيرة 128 ألف و268 طالبا.

419 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحوصات

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، على أنه يتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس «سي» من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.