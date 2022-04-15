محافظ دمياط: لا زيادة بتعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس لن تشهد أي زيادة بعد تحريك أسعار البنزين بمعدل 25 قرشا فقط، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.

شن حملات على المواقف

ووجهت محافظ دمياط بشن حملات مشتركة بالتعاون بين إدارة المرور والمواقف للمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدي لأي محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشددت أيضاً على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير و تعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالزيادة وذلك عن طريق الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة 0572264121.

ووجهت محافظ دمياط، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

تحريك اسعار البنزين

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع إبريل/يونيه 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7,50 جنيه للتربنزين 80

8,75 جنيه للتر البنزين 92

9,75 جنيه للتر بنزين 95

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.