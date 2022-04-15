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موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في دمياط

كتب:

عبده عبد الباري
10:38 ص | الجمعة 15 أبريل 2022
مسجد المعينى بدمياط

مسجد المعينى بدمياط

يمثل يوم الجمعة، فرصة للتجمعات الأسرية والعائلية بدمياط للتجمع حول مائدة إفطار واحدة، ما يزيد حرص الصائمين على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان في دمياط، من أجل تناول وجبة الإفطار في جو عائلي، ومن ثم أداء صلاة المغرب ثم صلاتي العشاء والتراويح.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الجمعة الذي يوافق 14 رمضان، إلى 14 ساعة و48 دقيقة، وفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يحين موعد الإفطار عند الساعة 6:21 دقيقة مساء. 

ونظرًا لحرص الصائمين على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14رمضان في دمياط، من أجل الإفطار، تنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء طوال الوقت.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة فى دمياط 

- موعد أذان الظهر وصلاة الجمعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً. 

- موعد أذان المغرب 6:21 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:44 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 15 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر وصلاة الجمعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:22 مساءً. 

- موعد أذان العشاء 7:43 مساءً.

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