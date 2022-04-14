محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بكفر سعد

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقريتي السعدية القبلية والعباسية بمركز كفر سعد، ورافقها خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير «الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة».

رفع كفاءة مركز شباب قرية السعدية القبلية

واستهلت محافظ دمياط الجولة بزيارة قرية السعدية القبلية، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة مركز الشباب بالقرية، حيث تفقدت مبنى المركز الذي يضم أقسام إدارية وصالات للأنشطة، كما اطلعت على المعدلات التنفيذية للمشروع المقرر الانتهاء من كل الأعمال به منتصف مايو المقبل.

وتفقدت «عوض» الوحدة الصحية للوقوف على آخر المستجدات بمشروع رفع الكفاءة بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية، حيث أكدت على تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة.

مجمع الخدمات الزراعية بقرية العباسية

واستكملت محافظ دمياط جولتها بزيارة قرية العباسية التابعة لمركز كفر سعد، لمتابعة عمليات رفع كفاءة مركز شباب القرية، والتي تشمل تطوير المبنى الإداري بما يتضمنه من صالات للأنشطة وحضانة وكذلك إنشاء ملعب، كما تابعت الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات البيطرية والزراعية.

وأكدت محافظ دمياط على الإسراع بالخطوات التنفيذية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة، وذلك وفقًا للخطط الزمنية المحددة لاستكمال محاور هذا المشروع القومي العملاق الذي يستهدف تنمية الريف المصري.