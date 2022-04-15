أسعار مصيف الإسكندرية 2022.. ارتفاع إيجارات الشقق 20% 

تتجه أعين المصطافين في الآونة الأخيرة للبحث عن أسعار مصيف الإسكندرية 2022، كونها عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتجمل حاليا وتستعد لاستقبال ضيوفها من المصطافين، وتملك الكثير من الأسعار التي تناسب كل الطبقات لقضاء مصيف 2022، الأمر الذي يميزها كمصيف متميز عن أي محافظة أخرى في ظل تطويرات تشهدها الشواطئ خلال الفترة الحالية.

مصيف الإسكندرية 2022

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار مصيف الإسكندرية 2022، وبالتحديد أرخص طريقة لقضاء ليالي المصيف في الإسكندرية، والتي قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 50 جنيهاً فقط، وذلك عبر الاعتماد على الاشتراك كمجموعة معاً في شقة للإيجار، بالإضافة إلى الاعتماد على شاطئ مجاني في إحدى الشاطئين اللتان تملكهما الإسكندرية، أو عبر الشواطئ العامة التي تبلغ قيمة تذكرتها 5 جنيهات لدخول الفرد.

أرخص سعر لقضاء مصيف الإسكندرية 2022

مع التوجه لمعرفة أسعار مصيف الإسكندرية 2022، يبحث المواطنين على السعر الأرخص، والذي يبرز من خلال عدة نصائح:

- الذهاب إلى منطقة المندرة، حيث يتواجد شاطئ مجاني للدخول وهو شاطئ أنطونيو، الذي يبلغ طوله 230 متر تقريباً، ويتم توفير دورات المياه بالمجان بداخله، بالإضافة إلى توافر شقق مفروشة للإيجار بمختلف الأسعار الممكنة.

- مع مصيف 2022، يوجد بديل آخر غرب الإسكندرية، بالتحديد في منطقة الانفوشي حيث يتم تخصيص شاطئ جديد مجاني وتبلغ مساحته 4000 م2 وذلك بواجهة 40 متر وبعمق 100 متر، ومن المنتظر أن يستقبل نحو 1000 أسرة يومياً.

- الاشتراك في المصيف كمجموعة تتكون أفرادها من 8 أشخاص، لتقسيم قيمة إيجار الشقة.

- تبدأ أسعار الشقق المفروشة في منطقة المندرة من 500 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

ارتفاع مصيف الإسكندرية 2022 بنسبة 20%

ويقول حسن غالب، سمسار في منطقة ميامي، إن إيجار شقق المصايف ارتفعت هذا العام بنسبة 20% عن العام الماضي، لافتاً إلى الأسعار في شهر رمضان الجاري ما زالت كما كانت العام الماضي بينما ستبدأ الأسعار الجديدة مع أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف غالب لـ«الوطن»، أن أرخص شقة ممكنة في نطاق مناطق بحري شرق الإسكندرية، تبلغ قيمتها 500 جنيه، حيث تقبع في الطابق التاسع بجوار شيراتون المنتزه، وتتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها، وتبتعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن الشاطئ المجاني.