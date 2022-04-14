إصابة 3 أشخاص فى حريق نتيجة تسرب غاز بشرق الإسكندرية 

أصيب 3 أشخاص في انفجار نتيجة تسرب غاز، تبعه نشوب حريق في أحد المنازل بجوار شركة الصرف الصحي، ضمن «عزبة حوض 12»، بحي المنتزه ثاني، شرق مدينة الإسكندرية.

تفاصيل حريق شرق الإسكندرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة المنتزه ثالث، بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة «حوض 12» ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنزل والمنازل المجاورة.

بالانتقال والمعاين تبين الحريق نتيجة تسرب فى الغاز أدى إلى إنفجار فى بعض أسوار المنزل الخارجية وتم إتخاذ الإجراءات الازمة ومتابعة تداعيات الموقف.

انفجار بسبب تسرب الغاز

كما تلقت حي المنتزه ثاني إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة بورود إشارة من إدارة التنمية الريفية، ومدير الجمعية الأهلية بوقوع حريق.

انتقلت سامية توفيق، سكرتير عام الحي، إلى المنزل الكائن بجوار شركة الصرف الصحي، وبالمعاينة تبين أن الحريق وقع نتيجة انفجار وقع بسبب تسرب الغاز.

تحرر محضر بالحريق بقسم شرطة منتزة ثالث، ولم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 3 أشخاص من أفراد الأسرة، تم نقلهم إلى مستشفى أبوقير المركزي، لتلقي العلاج اللازم والمتابعة معهم.

يُعد هذا الحادث هو الثاني في الإسكندرية اليوم الخميس، بعدما غرق رجل يبلغ من العمر 40 سنة، بمشروع بحيرة «ناصر»، في منطقة الكيلو 60 على الطريق الصحراوي، غرب الإسكندرية بعد أن سقطت السيارة التي كان يستقلها برفقة سائقها، وذلك على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة.