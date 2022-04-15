بعد يوم ونصف.. انتشال جثمان غريق بمشروع ناصر غرب الإسكندرية 

تمكن رجال فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري من انتشال جثة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، عقب غرقه بمشروع بحيرة ناصر بالكيلو 60 على الطريق الصحراوي، غربي محافظة الإسكندرية، إثر سقوطه رفقة سائق بسيارة أمس الأول الأربعاء، ليتمكنوا من انتشال جثته عقب ظهورها فجر اليوم الجمعة حيث مكث قرابة 35 ساعة داخل المياه منذ توقيت غرقه.

تفاصيل غرق رجل في بحيرة ناصر

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق الكيلو 60 طريق الإسكندرية مصر الصحراوي، بمشروع ناصر قرية مصطفى إسماعيل محطة 4.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان وتبين أنها لشخص يدعى «وليد . ر»، 40 سنة، حيث جرى البحث عنه منذ وقوع الحادث.

السائق يعوم حتى الشاطئ

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، إن سيارة سقطت مساء أمس الأول في البحيرة، وكان بداخلها سائق ونجح في الخروج لقدرته على السباحة، بينما لم يتمكن رجل معه من الخروج.

تحذير من سقوط السيارات في بحيرة ناصر

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ غواصين الخير المتطوعين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة للمشاركة في عملية انتشال الجثمان، وهو ما قد حدث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هذا الموقع يشهد سقوط السيارات لوجود منحدر كبير، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.