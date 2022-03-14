افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في رأس سدر بـ100 مليون جنيه

في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء، بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى عودة طابا، 19 مارس من كل عام، جرى افتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية في مدينة رأس سدر؛ للارتقاء بالمستوى الحضاري للمدنية، التي تستقبل آلاف السياح سنويًا

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته في مدينة رأس سدر، إلى افتتاح مكتب تموين مطور طبقًا للتحول الرقمي، ويقدم نحو 12 خدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك خطة تستهدف تطوير المدينة من خلال مشروعات قومية بتكلفة 100 مليون جنيه.

معرض أهلا رمضان بأسعار أقل من السوق

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مديرية التموين بالمحافظة، وبمشاركة مجالس المدن، نظمت معارض «أهلا رمضان» ببعض المدن؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من السوق.

وشدد «فودة»، على مديرية التموين بشن حملات مكثفة؛ لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار، مضيفًا: «أي مواطن يلاحظ زيادة غير مبررة في الأسعار، يقوم بإبلاغ الجهات لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الاحتكار واستغلال التجار للمواطنين».

شارع 306.. متنفس لأهالي رأس سدر

كما لفت إلى افتتاح شارع 306 بمدينة رأس سدر، في انتصارات أكتوبر الماضي بتكلفة 10 ملايين جنيه، إذ يعد متنفسًا للأهالي، مشيرًا إلى تطوير الكورنيش بالمدينة، من خلال تزويده بمقاعد وإضاءة تبهر الزوار.

وجرى وضع حجر أساس مقصد العائلة بمدينة رأس سد، وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري على مساحة 5000 متر مربع، ويضم ملاهي أطفال ومحالا تجارية وكافيهات.

افتتاح الفصل الذكي لأهالي الوديان

كما افتتح اللواء خالد فودة الفصل الذكي بمدرسة سالم أبو حامد بقرية رأس مسلة في رأس سدر، ضمن مشروع الفصول الذكية التي جرى توزيعها على الوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة؛ لتحقيق نهضة تعليمية لأبناء سيناء.