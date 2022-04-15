تمكن مسلسل مكتوب عليا، من تحقيق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا، خلال عرض أولى حلقاته، في الموسم الرمضاني لهذا العام 2022، خاصًة لما يتضمنه هذا العمل الدرامي من أحداث شيقة وكوميدية، إذ شهدت الحلقة السابقة رفض والد «جلجل»، زواجه من «سلمى»، ليبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 14 والقنوات الناقلة، متسائلين عن ماذا يفعل «جلجل»، خلال الحلقة القادمة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 14 والقنوات الناقلة على شاشة «dmc»، يوميًا في تمام الساعة 6:45 مساءً.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 14 والقنوات الناقلة

بينما تكون مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 14 والقنوات الناقلة في الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:45 صباحًا، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 6 صباحًا.

فريق عمل مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في تقديم مسلسل «مكتوب عليا»، عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وعدد آخر من الفنانين، كما يظهر في هذا العمل الدرامي عدد من ضيوف الشرف.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ «جلجل»، في اليوم التالي أن جميع أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة يكون مكتوبًا على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة سوف تحدث له في المستقبل.