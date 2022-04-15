500 ألف مستفيد من «كراتين» حياة كريمة بالمنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، الانتهاء من توزيع 100 ألف كرتونة مساعدات إنسانية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، استفاد منها نحو 500 ألف فرد، بكل أرجاء المحافظة، ضمن خطة المؤسسة لتوزيع مليون كرتونة بجميع محافظات الجمهورية.

وبحسب أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، فإن 500 ألف فرد جميعهم من الأكثر احتياجا، استفاد من المساعدات التي جرى توزيعها بشكل متوازن، ويتجاوز قيمتها الـ18 مليون جنيه، وهو ما يعد دعما كبيرا، وغير مسبوق لكل قرى المحافظة، لمواجهة ارتفاع الأسعار إذ جرى التوزيع على 100 ألف أسرة، إذ يبلغ متوسط أفراد الأسرة الواحدة 5 بإجمالي 500 ألف فرد، وهي نسبة كبيرة غطت نحو 9% من سكان المحافظة، البالغ تعدادها نحو 6.5 مليون نسمة.

زيادة عدد متطوعي حياة كريمة في كل المدن والمراكز

تعاملت «حياة كريمة» هذا العام، مع عدد من الجمعيات الأهلية التي رشحها متطوعيها في المدن التسع، وستزيد المؤسسة من هذا التعاون الفترة المقبلة، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما ستعمل على زيادة عدد المتطوعين في كافة المدن والمراكز، حيث ستمد يدها بقوة وترحب بكل شخص يرغب في التطوع معها.

تعاون مع الجمعيات الأهلية وتحقيق توازن بين كل القرى

يشار أن الـ100 ألف كرتونة التي وزعتها حياة كريمة بالمنيا، جاءت نتاج تناغم بين المؤسسة وأجهزة الدولة التنفيذية، وعلى رأسها ديوان عام المحافظة، إذ ضربت المؤسسة المثل لكل مؤسسات المجتمع المدني، في حسن التعامل مع المواقف الإجتماعية، والتواصل مع أجهزة الدولة، إضافة لإشراك الجمعيات الأهلية، مع الأخذ في الاعتبار، أن المقصود لم يكن جمعية بعينها، بقدر تحقيق توازن بين كل القرى، فلم يتم استبعاد جمعية دون أخرى، بل كان تعاونا كبيرا من أجل تغطية كل القرى بشكل متوازن.

ووجه أعضاء المؤسسة ومتطوعيها، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح الفرصة لشبابها البسيط، للمشاركة في خدمة بلدهم، وأكد أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا أن نجاح هذه المهمة لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللوجستي الكبير الذي قدمه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد الذي قدم نصائح وتيسيرات عديدة لنجاح المهمة، وكذا رؤساء المدن.