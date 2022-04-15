موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ

يهتم سكان الأقليم بموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لأهميته الكبرى خاصة لدى الصائمين، وذلك لأنهم يفطرون وقت رفع أذان المغرب، لذلك يبحثون عن الموعد عبر محرك البحث جوجل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما ينتشر المتطوعون على الطرق لإفطار المسافرين الذين تضطرهم ظروفهم لتناول الإفطار في الطرق .

وتقدم جريدة«الوطن»، عبر موقعها الإليكتروني موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك تلبية منها لاحتياجات القراء وتقديم الخدمات لهم.

موعد أذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فأن موعد أذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ، سيكون في تمام الساعة 6:25 دقيقة مساءً، وحين يرفع الأذان يمكن للصائمون تناول الإفطار، حيث يفضل البعض تناول الإفطار بعد الأذان الأول بينما ينتظر أخرون حتى انتهاء المؤذن من ارتفاع الأسعار، كما تكون صلاة العشاء في المحافظة في تمام الساعة 7:47 دقيقة مساءً وفق التوقيت المحلي، حيث تؤدى صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما يبحث الكثيرون عن موعد الإفطار اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يكون في تمام الساعة 6:25 دقيقة بحسب التوقيت المحلي وعند رفع أذان المغرب، ويمكن للصائمون تناول الإفطار أولا ثم اداء صلاة المغرب أو أداء الصلاة اولا ثم الإفطار، ويقوم بعض المواطنين بتوزيع التمور داخل المساجد على المصلين وذلك لتناولها للإفطار قبل أداء الصلاة .

موعد تقديم موائد الرحمن الإفطار اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتهتم بعض الأسر بموعد تقديم موائد الرحمن الإفطار اليوم 14 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث تنتشر الموائد بمختلف المدن ويحرص البعض على الإفطار فيها خاصة الذين اضطرتهم ظروفهم للبقاء في مدينة خارج منازلهم، ويحرص المتطوعون بعمل الموائد وتجهيز الوجبات بدءً من الساعة 6 مساءً أي قبل انطلاق مدفع الإفطار بـ25 دقيقة.