يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي «جوجل» ومنصّات التواصل الاجتماعي المختلفة بينها «فيس بوك» و«تويتر»، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يفطر الصائمون على موعد رفع الأذان، وبعضهم ينتظر حتى انتهاء أذان المغرب ثم يتناول الإفطار.

وحرصا من جريدة «الوطن»، على تقديم مختلف الخدمات لقرائها على مدار الساعة فانها تقدم موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر موقعها الإليكتروني كخدمة للقاطنين في الأقليم.

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ويحل موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، والتي نشرتها مديرية المساحة قبل أيام، في تمام الساعة 6: 23 دقيقة بحسب التوقيت المحلي، وعقب رفع أذان المغرب الأول يمكن للصائمين تناول الإفطار، كما يكون موعد صلاة العشاء اليوم في المحافظة عند الساعة 7:45 دقيقة مساءً بحسب التوقيت المحلي، حيث يؤدي المصلون صلاة العشاء أولا ثم صلاة القيام أو التراويح.

موعد الإفطار اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما يحظى موعد الإفطار اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، باهمية كبرى لدى القاطنين في الأقليم، وذلك لأنهم يتناولون الإفطار بعد أكثر من 14 ساعة صيام، حيث يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:23 دقيقة عقب رفع أذان المغرب، وينتشر المتطوعون وفاعلي الخير على الطرق المختلفة وذلك لتوزيع العصائر والتمور ووجبات الإفطار على المسافرين قبل أذان المغرب وذلك من منطلق التكافل والتراحم.

موعد الإفطار اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ بموائد الرحمن

بينما يكون موعد الإفطار اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ بموائد الرحمن في نفس التوقيت لكن يتواجد الصائمون قبل رفع أذان المغرب بربع ساعة ويتناولون إفطارهم او يأخذون الوجبات المعدة من قبل القائمين على الموائد المنتشرة في المحافظة.