«غرفة السياحة»: أعياد الربيع رفعت نسب الإشغال بفنادق أسوان لـ70%

قال خيري علي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، إن أعياد الربيع «الايستر»، رفعت نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بأسوان، خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن نسب الإشغال الفندقي حاليا، تبلغ نحو 70%، وهي نسب جيدة، إذا ما قورنت بنسب الإشغال المحققة خلال الشهر ذاته، من الأعوام الماضية.

تعدد الأسواق المصدرة للسياح لمصر

أضاف لـ«الوطن»، أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى مدن الصعيد السياحية خاصة الأقصر وأسوان، أنها تأتى من العديد من دول العالم، وليست مقصورة على دولة بعينها، وهو ما يعني أن المقصد السياحي المصري متنوع، ولديه إمكانات سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.

حادثة أتوبيس أسوان لن تؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر

وأشار إلى أن حادثة الأتوبيس السياحي التي وقعت علي طريق أبي سمبل أمس الأول، وراح ضحيتها عدد من السياح الأجانب فضلا عن مرشد سياحي وسائقين مصريين، لن تؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها حادثة تتكرر في معظم دول العالم، مشددا على ضرورة تحسين مستوى الطرق البرية بأسوان، مع العمل على ازدواجية طريق أبي سمبل، وذلك حتى لا تتكرر تلك الحوادث مجددا.

ولفت إلى أن نسب الحجوزات المستقبلية إلى الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحى الصيفى المقبل، جيدة حتى الآن، إذ قامت العديد من شركات السياحة، لا سيما الأوربية، بحجز رحلات لسائحيها إلى مصر خلال الصيف.

وكان محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شهر أبريل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين من الدول الأوربية، لا سيما فرنسا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، فضلًا عن أمريكا، وعدد من دول جنوب شرق أسيا، لافتًا إلى أنّ تلك الحجوزات تمثل مؤشرا على ارتفاع الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، خلال الموسم الصيفي المقبل، خاصة إذا ما انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.