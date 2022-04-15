أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة القليوبية.. اعرف أسعار الحدائق

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة القليوبية والتي تتنوع ما بين أماكن ترفيهية وحدائق في جميع أنحاء المحافظة، وأشهرها حدائق القناطر الخيرية والنوادي التي تطل على النيل مباشرة.

«الوطن» تستعرض أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة القليوبية وخاصة حدائق القناطر الخيرية والتي تحتضن الآلاف من محبي قضاء هذه المناسبة.

خريطة أماكن قضاء إجازة شم النسيم في القليوبية

تضم محافظة القليوبية العديد من الحدائق والمنتزهات التي دائما ما تكون مقصدا للمواطنين في الأعياد والمناسبات وخاصة قضاء إجازة شم النسيم، أبرزها حدائق القناطر الخيرية والمعروفة بحدائق الشرق ومنها حدائق الري والمحافظة ومتحفي الطفل والري بمدينة القناطر الخيرية والتي تشهد إقبالا في أعياد شم النسيم.

وهناك أيضًا الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها، بالإضافة إلى قاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية وحديقتي صقلية والطفل بآخر الكورنيش.

ويمكن للمواطنين قضاء إجازة شم النسيم في الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة، وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفر شكر، إلى جانب منطقة الكورنيش بكفر شكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى.

حدائق القناطر الخيرية المقصد الأول للمواطنين

وتعد حدائق القناطر الخيرية وخاصة حدائق الري، المقصد الأول لسكان القليوبية والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم، إذ تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق، كما جرى تطوير حديقتي عفلة والبحيرة على مساحة 14 فدانًا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات وألعابًا ترفيهية.

رسوم دخول حدائق القناطر في شم النسيم

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر، أن الإدارة استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم، إذ يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، وهناك رسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة، كالتالي:

- حدائق بـ 5 جنيهات للفرد: الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب.

- حدائق بـ 10 جنيهات للفرد: النخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين وحديقة أبو أردان.

- حدائق بـ 20 جنيهًا للفرد: عفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل.