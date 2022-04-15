محمد رمضان يحيي أول حفل غنائي بالأردن في مايو المقبل

كشف الفنان محمد رمضان، عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة الأردنية، يوم عيد الاستقلال الأردني في شهر مايو المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في الأردن

ونشر محمد رمضان صورة له عبر «انستجرام» وعلق عليها قائلًا: «كل الحُب والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا و شعبًا.. ميعادنا في مايو القادم بإذن الله يوم عيد الاستقلال أقوى حفلة في الأردن».

وأضاف: «سعيد إن أول زيارة لي للأردن وأول لقاء لي بالحكومة وبالشعب الأردني هيكون يوم عيد استقلال الأردن الشقيقة».

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة

وكان «رمضان» أعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة بعنوان «فرق شاسع»، حيث نشر صورة من كواليس الأغنية عبر حسابه بموقع «الفيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «فرق شاسع قريبا».

أبطال مسلسل المشوار

كما يُشارك محمد رمضان في مسلسل المشوار، الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي 2022، بجانب مجموعة من الفنانين، وهم: دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، أسما إبراهيم، سامي مغاوري، أحمد صفوت، ندى موسى، والعمل من تأليف محمد فريد، والإشراف العام على الإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

تدور أحداث مسلسل المشوار حول زوجين ماهر وورد والصعوبات التي تواجههما خلال مشوار حياتهما، إذ يعملان باليومية في شركة خاصة بالملاحات في الإسكندرية، ثم يهربان ويعودان مجددا إلى القاهرة، كما يتورطان في قضية آثار.