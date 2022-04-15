يشهد مسلسل المشوار منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني الحالي 2022، العديد من الأحداث التي تميل إلى التشويق والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، إذ تنتقل الأحداث بين الأماكن والأشخاص أغلب الوقت، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 14 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 14 والقنوات الناقلة

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 14 والقنوات الناقلة نستعرضها لكم كما يلي:

تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15 مساءً

وفيما يتعلق بإعادة مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 14 والقنوات الناقلة يمكن استعراضها كالآتي:

- تأتي الإعادة الأولى للحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءًا.

كما يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.