تاس: نقل طاقم طراد موسكفا الروسي إلى القرم بسلام بعد غرقه أثناء الحرب

قالت وكالة تاس الروسية إن طاقم طراد موسكفا الروسي، الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية غرقه، أمس، نتيجة لحادث وقع على متنه، تم نقله بسلام إلى مدينة سيفاستوبل الواقعة في شبه جزيرة القرم.

مصدر لوكالة تاس: الطراد موسكفا تم نقله لقاعدة المرابطة الدائمة في القرم

وقال مصدر مطلع لوكالة تاس، اليوم، الجمعة: تم نقل الطاقم إلى قاعدة المرابطة الدائمة، وذلك في إشارة إلى مدينة سيفاستوبول التي يتخذ منها أسطول البحر الأسود الروسي قاعدة دائمة له، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت ليلة الأربعاء الماضي إجلاء طاقم الطراد موسكفا، السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود، بعد اندلاع حريق وانفجار جزء من الذخيرة على متنها. ولم تعلن وزارة الدفاع عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الطراد جراء الحادث.

وكان مسؤولين أوكرانيين قد قالوا في المقابل إن قوات بلدهم استهدفت الطراد موسكفا بصواريخ مجنحة من طراز نبتون، وهو ما لم تعلق عليه روسيا مكتفية بروايتها عن الحادث.

الدفاع الروسية: موسكفا غرق متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة

ولاحقا، أقرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بغرق الطراد خلال سحبه إلى سيفاستوبول، متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

ودخل الطراد موسكفا الخدمة في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، عام 1983، تحت اسم سلافا ، وفي عام 1996 أطلق عليه اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز فولكان بي-1000.

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر المتوسط، وتولى حماية قاعدة حميميم الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي، وفي 22 يوليو عام 2016، تم منح الطراد وسام ناخيموف الروسي.