تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات.. تعرض مسلسلات العائلة

كثرت عمليات البحث عن المنصة العالمية «جوجل»، حول تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات، التي تعرض عبر شاشتها عددًا من الأعمال الدرامية، التي يفضلها جمهور المسلسلات في شهر رمضان الكريم والمخصصة للدراما الجزائرية، باعتبارها أول قناة درامية جزائرية عائلية.

وفي هذا الصدد، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات، وخريطة البرامج والدراما عبر شاشتها، التي جاءت كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr.

خريطة برامج قناة الفجر الجزائرية

- مسلسل عمر الفاروق 14:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل الإمام أحمد بن حنبل 15:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل باب الحارة الموسم الأول 16:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل ألب أرسلان 18:00 بتوقيت الجزائر الإعادة 22:00 بتوقيت الجزائر.

- حصة رمضان الكريم الموسم الثاني 19:00.

- سلسلة فكاهية بعنوان القرية 19:40 بتوقيت الجزائر.

- قبضة الأحرار 20:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل المحكوم 21:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل المنظمة من الثلاثاء إلى الخميس 22:00 بتوقيت الجزائر.

موعد المسلسلات الاسبوعية

مسلسل ألب أرسلان حلقة كاملة يوم الثلاثاء على الساعة 23:00 بتوقيت الجزائر.

مسلسل المؤسس عثمان حلقة كاملة يوم الخميس على الساعة 23:00 بتوقيت الجزائر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

- في البداية يتم الضغط على زر Menu الموجود في ريموت الرسيفر، اختيار Options من القائمة التي تظهر على شاشة التلفزيون، اختيار الأيقونة الخاصة بتثبيت القنوات على الريسيفر.

- في الخطوة التالية يتم اختيار التثبيت اليدوي، والذي يتيح للمستخدم تنزيل القناة التي يرغب بها فقط، اختيار القمر الصناعي، الذي يريد المستخدم تنزيل القناة عليه.

- في الخطوة التالية يتم إدخال التردد الخاص بالقناة، ثم إدخال معدل الترميز، وضبط معدل تصحيح الخطأ، ثم الضغط على الموافقة على ما تم إدخاله من بيانات القناة.

- في الخطوة التالية والأخيرة يبدأ الرسيفر البحث عن القناة، وبعد الانتهاء من تنزيلها يضغط المستخدم على «حفظ» لحفظ القناة بين قائمة القنوات، ثم البحث عنها ضمن قائمة القنوات لمشاهدة دراما رمضان.