«الاختيار 3 والعائدون وملف سري».. أبرز أحداث الحلقة 13 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقات الثالثة عشرة من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، التقى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وأكد على أنه أرسل له الشكر وزملاءه على المجهود الذي يبذله، كما التقى محمد مرسي الرئيس المعزول، وأكد له، على أن المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا بأي شكل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ13 من مسلسلات رمضان».

وفي مسلسل العائدون، كشف ضابط المخابرات العامة لعلاء، حقيقة اختفاء أحد زملائه في القناة قسريا، في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة المصرية عدم دخوله البلد أصلا، وأكد على أن الزميل انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي وغير اسمه إلى «أبو جلال المهاجر»، وقال له إنه سيكون مدخله لاختراق التنظيم.

مسلسل ملف سري

وشهد مسلسل ملف سري الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة أحداثا كثيرة مشوقة، حيث وجد رجلا تعرض للإغماء واكتشف أنه الفنان يوسف المالكي وأبلغ الشرطة التي اصطحبته إلى المستشفى، وكانت المفاجأة أن يوسف لم يتعرف على زوجته وذويه، وأكد الطبيب على أنه فقد الذاكرة، لكنه لا يعاني من أي مرض مزمن، وبالتالي فإن هذا الأمر سيكون مؤقتا.

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام للمؤلف عبدالرحيم كمال يواصل الحصول على إعجاب المشاهدين، ففي الحلقة الثالثة عشرة، طلبت مي عز الدين من أحمد أمين أن يعلمها القراءة والكتابة ويساعدها في العثور على قبر والدها، وطلب ابن هلالة أن يتزوج من ابنة العمدة ووافقت، لكن والدها يرى أنها تستحق شابا أفضل منه.