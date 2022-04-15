محمود حجازي يحاول إجهاض زوجة والده.. في مسلسل يوتيرن الحلقة 14

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بتهديد من أيمن القيسوني «يوسف» زوج «يارا» لوالدها توفيق عبدالحميد «الدكتور حاتم» بإرسال صور ابنته وهي تخرج من بيت ابن خالتها كريم قاسم «خالد» وأخبره بأنها إذا نشرت فيديوهات خيانته لها سينشر صورها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14

وفي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14، أبلغت ريهام حجاج «يارا» ابن خالتها كريم قاسم «خالد» عن ابتزاز محمود حافظ «شوقي» لهما بعد ما طلب منهما 2 مليون جنيه مقابل سكوت ابن السيدة التي قتلت في الحادث بالخطأ، ليكتشفا بعد مراقبته أنها مازالت على قيد الحياة.

تفتيش منزل شوقي في مسلسل يوتيرن الحلقة 14

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14، بتفتيش عصام السقا «ظابط المباحث» لمنزل «شوقي» بعد أن رأى الصور التي التقطتها ريهام حجاج «يارا» له وهي تراقبه، ليكتشف من خلال التحريات أن هذا ليس منزله وأنه أخبر الجيران بسفره خارج مصر.

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 14، أرسل محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، أحد مساعديه في المستشفى إلى زوجة والده «نورهان» لكي يجهضها، ويمنع حملها مرة أخرى.